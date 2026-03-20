Nido Tendola | allarme sicurezza 58 bambini a rischio

Una delegazione di genitori del nido Tendola, a Sarzana, ha chiesto interventi immediati al Comune riguardo all’illuminazione, alla pavimentazione e ai servizi. Sono 58 i bambini che frequentano la struttura e sono stati sollevati problemi relativi alla sicurezza. I genitori hanno presentato una richiesta formale per sollecitare interventi rapidi e risolvere le criticità emerse.

Una delegazione di genitori del nido Tendola a Sarzana ha richiesto interventi urgenti su illuminazione, pavimentazione e servizi al Comune. L’incontro si è svolto nella Sala Consiliare con l’assessore Sara Viola e il dirigente Giovanni Mugnani per affrontare criticità strutturali e organizzative. La richiesta principale riguarda la mancanza di luce nel piazzale esterno, un problema che espone bambini e famiglie a rischi reali durante le attività serali. I tecnici hanno già avviato verifiche sull’impianto elettrico degradato dall’usura, ma i lavori di ripristino attendono ancora una valutazione economica definitiva. L’urgenza strutturale tra degrado e sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nido Tendola: allarme sicurezza, 58 bambini a rischio Articoli correlati Leggi anche: Ancora legionella a scuola, scatta l’allarme al Nido Pimpa: “Sicurezza già ripristinata” Leggi anche: Un defibrillatore al nido “L’Albero dei Sorrisi” di Ripa Teatina: un gesto concreto per la sicurezza dei bambini