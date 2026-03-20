Durante un evento pubblico, Nicola Gratteri ha dichiarato di non aver stretto la mano a Sallusti, definendolo un bugiardo e negando ogni altra motivazione per il gesto. Ha aggiunto che Sallusti si è inventato tutto, lasciando intendere che il rifiuto sia stato motivato esclusivamente dalla sua volontà. La discussione tra i due ha attirato l'attenzione dei presenti.

" È un bugiardo. L'unica cosa vera è che io non gli ho voluto stringere la mano. Del resto si è inventato tutto". Dopo le accuse lanciate da Alessandro Sallusti, è arrivata la replica di Nicola Grettri. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il pm ha raccontato quell'episodio: "Intanto è accaduto quasi un mese fa, non in questi giorni. Eravamo in camerino prima di andare in onda nella trasmissione di Floris DiMartedì su La7. Eravamo solo io e lui, non c’era nessun altro. Lui entra e dice: 'Buonasera, procuratore. Che fa, non mi saluta?'. E io rispondo: 'No, perché lei mi ha offeso sul piano personale e per me i gesti hanno un valore'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicola Gratteri, cafonata con Sallusti: "Perché non gli stringo la mano"

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