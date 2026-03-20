Nico Cereghini ha commentato entusiasta la qualità dell’asfalto in occasione di un evento automobilistico, elogiando anche la spettacolarità dei sorpassi. Ha poi ribadito l’importanza di indossare il casco correttamente allacciato, mantenere le luci accese durante il giorno e rispettare le norme di prudenza. Queste sono le indicazioni condivise da chi ha partecipato o assistito alla manifestazione.

" Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e. prudenza sempre! " Chi, tra gli appassionati di moto, non ha mai sentito questa frase diventata il manifesto di uno dei giornalisti di settore più apprezzati di sempre? Parole di Nico Cereghini, 77enne con la vitalità di un ragazzino, che, molti già lo sanno, oltre che scrivere sulle testate specializzate è stato un buonissimo pilota degli anni settanta. E, naturalmente, corse a Modena in quel 21 marzo del ’76 dove giunse terzo nella 500 alle spalle di Agostini e Lucchinelli. Nico, che circuito era l’aerautodromo? "Particolare, era una pista nella città ma non era un circuito cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nico Cereghini: "Asfalto fantastico. Che show i sorpassi"

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