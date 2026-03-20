Neve e freddo | il video al Cimone

Il presidente del consorzio del Cimone ha annunciato che nelle ultime ore sono scesi 15 centimetri di neve, portando condizioni di freddo intenso sulla montagna. Le temperature si sono abbassate notevolmente, contribuendo all'accumulo nevoso. La situazione meteorologica ha portato a un aumento delle precipitazioni di neve nel corso della giornata.

Il presidente del consorzio del Cimone, Luciano Magnani, fa il punto: in questi giorni sono scesi 15 centimetri di neve. "E la notte le temperature vanno sottozero: quindi le piste sono perfette". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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