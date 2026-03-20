Il governo israeliano ha lanciato attacchi nel sud della Siria, con l’obiettivo di rispondere alle violenze contro i drusi. Il ministro israeliano ha dichiarato che l’esercito non resterà inattivo e che si impegnerà a proteggere i civili. Questa escalation militare rappresenta un passo deciso in una regione già complessa e instabile.

Sembra proprio che Benjamin Netanyahu sia deciso a cambiare in modo radicale l’intera geografia politica del Medio Oriente. Così mentre la guerra in Iran infuria e riprendono i combattimenti anche in Libano, il primo ministro di Israele ha aperto un nuovo fronte lanciando una serie di attacchi nel sud della Siria. Stando a quanto riportano le Forze di Difesa Israeliane (IDF), nella notte sono state colpite diverse postazioni militari legate all’esercito siriano. Raid che, spiegano, sarebbero stati lanciati in risposta agli episodi violenti registrati nella zona di Sweida, dove numerosi civili drusi sarebbero finiti sotto attacco delle forze di Damasco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Netanyahu non si ferma più e bombarda pure il sud della Siria in risposta alle violenze sui drusi. Il ministro Katz: “Non resteremo a guardare, difenderemo i civili”

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