Il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele non attaccherà più i giacimenti di gas iraniani su richiesta di un altro Paese. Ha spiegato che Israele ha agito autonomamente nell’attacco al giacimento di South Pars e ha aggiunto che la guerra con l’Iran potrebbe finire prima di quanto ci si aspetti. La sua comunicazione riguarda esclusivamente azioni unilaterali e non include altre decisioni future.

Il primo ministro afferma che Israele ha “agito da solo” nell’attaccare il giacimento di gas iraniano di South Pars e che la guerra con l’Iran potrebbe concludersi “prima di quanto si pensi”. Netanyahu ha dichiarato che Israele sospenderà ogni ulteriore attacco al gigantesco giacimento di gas naturale iraniano su richiesta di Trump. Il leader israeliano ha inoltre affermato che qualsiasi tentativo iraniano di chiudere lo Stretto di Hormuz fallirà. Donald Trump bacchetta Benyamin Netanyahu per gli attacchi al gas e al petrolio iraniano. “Gli ho detto di non farlo”, ha assicurato il presidente alla Casa Bianca accanto alla premier giapponese... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Netanyahu afferma che Israele non colpirà più i giacimento di gas dell’Iran su richiesta di Trump

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