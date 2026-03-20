In un'intervista al 'CorSera', Nesta parla del suo rapporto con Ancelotti, descrivendolo come unico, e ricorda come a Istanbul l'allenatore lo rincuorava anche in momenti difficili. Viene menzionato un retroscena legato a quella città e alla sua esperienza come commissario tecnico del Brasile. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sui legami e le emozioni vissute durante quegli anni.

Giornata speciale per Alessandro Nesta, che oggi, giovedì 19 marzo 2026, festeggia il traguardo dei 50 anni. L'ex difensore del Milan, oggi allenatore, per l'occasione ha concesso una lunga intervista esclusiva al 'Corriere della Sera', nella quale ha ripercorso momenti importanti della sua carriera soffermandosi in particolare sull'esperienza in rossonero. Tra i passaggi più significativi, anche il ricordo del rapporto con Carlo Ancelotti, per il quale ha speso parole di grande stima, sottolineando il legame umano e professionale costruito negli anni, che secondo il difensore riuscirà a trasmettere anche ai giocatori della Nazionale Brasiliana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nesta e il rapporto con Ancelotti: “Unico, a Istanbul ci rincuorava nonostante avesse l’inferno nel cuore”

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