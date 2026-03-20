Neonata di due mesi muore a Benevento | aperta inchiesta Era stata al Monaldi

Tragedia all’ ospedale San Pio di Benevento: una neonata di due mesi è morta nella notte. La piccola, una delle due gemelle, era già stata seguita per problemi cardiaci presso il Monaldi di Napoli. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni riportate da Repubblica, era stata portata nel presidio ospedaliero sannita a causa di difficoltà respiratorie. Dopo essere stata visitata e sottoposta alle cure iniziali, era stata dimessa. Rientrata a casa, la situazione si è nuovamente aggravata con il ripresentarsi dei problemi respiratori. I genitori, residenti a Benevento, hanno quindi deciso di accompagnarla di nuovo al San Pio. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario e i tentativi di stabilizzarla, il cuoricino della bimba ha cessato di battere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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