In Italia, un libro analizza come l’austerità e il settore farmaceutico abbiano influenzato l’accesso alle cure. Viene descritto come le politiche adottate abbiano limitato i diritti sanitari e favorito chi può permettersi trattamenti privati. La narrazione si concentra su fatti e conseguenze di un sistema che, secondo l’autore, penalizza le fasce più vulnerabili della popolazione.

Austerità, business sulla pelle dei malati, promesse non mantenute: un libro racconta come siamo arrivati a consentire solo ai ricchi la possibilità di curarsi. Nel silenzio di chi loda la Costituzione più bella del mondo. Cara Natasha, quando ho scritto il mio primo libro, ormai tanti anni fa, chiesi al mio editore: «A chi facciamo fare la prefazione?». Lui mi rispose: «A nessuno». Da allora mi sono convinto che le prefazioni siano proprio inutili, un esercizio narcisistico di qualche trombone, un riempitivo di pagine che è bene saltare a piè pari per andare subito laddove c’è il succo. Per questo mi ero ripromesso di non scriverne più. Per non passare per trombone, e per non fare esercizi di narcisismo: di quelli ne faccio già fin troppi, sarebbe meglio fare qualche esercizio per gli addominali, piuttosto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nell’Italia dei tagli e di Big Pharma la salute non è più un diritto di tutti

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