Gennaro Gattuso ha annunciato i nomi dei calciatori convocati per gli spareggi nazionali, senza includere nessun giocatore del Milan. La lista comprende altri club, mentre il roster del Milan non figura tra i chiamati. Le convocazioni sono state comunicate ufficialmente dal commissario tecnico, che ha deciso di escludere i giocatori rossoneri dalla selezione.

Il CT Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati dalla Nazionale in vista dei playoff Mondiali che si disputeranno a fine marzo. L'Italia sarà impegnata il 26 marzo contro l'Irlanda del nord alla 'New Balance Arena' di Bergamo. In caso di successo, gli azzurri affronteranno il 31 marzo, in trasferta, la vincente tra Galles e Bosnia. Tra i 28 convocati di Gattuso non figura nessun giocatore del Milan. Un trend a cui i tifosi rossoneri si sono abituati negli ultimi anni, vista la scarsa matrice azzurra nella rosa del Diavolo. Tuttavia, questa stagione le speranze erano più alte del solito. Nella rosa di Massimiliano Allegri ci sono almeno tre giocatori che avrebbero meritato la chiamata in Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nazionale, nessun giocatore del Milan tra i convocati di Gattuso: i motivi dietro alle scelte del CT

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