Nazionale Italiana per il playoff di Bergamo Gattuso convoca 4 atalantini più Palestra

Per il playoff di Bergamo, il commissario tecnico della nazionale italiana ha convocato quattro calciatori dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, oltre a un altro atleta chiamato Palestra. La scelta riguarda i portieri, i difensori e gli attaccanti della squadra bergamasca, che sono stati selezionati per rappresentare l’Italia in questa fase. La convocazione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Sono loro i quattro giocatori dell’Atalanta che sono stati convocati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso per la semifinale playoff che si disputerà a Bergamo il 26 marzo contro l’Irlanda del Nord e che, se vinta, darà accesso alla finale contro Galles o Bosnia per staccare il pass per il Mondiale 2026. Erano diversi i nerazzurri in odore di azzurro, soprattutto tra gli esterni sembrava potesse avere una chance Davide Zappacosta, ma la scelta non è ricaduta su di lui e nemmeno su altri profili come Raoul Bellanova (che era inizialmente nel giro) e Lorenzo Bernasconi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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