nautica di lusso per truffare il fisco la ditta fingeva di essere in perdita ma il fatturato volava

A Viareggio, una ditta di nautica di lusso è stata scoperta a falsificare i bilanci per ottenere benefici fiscali. La società sosteneva di essere in perdita, gonfiando i costi, ma i controlli hanno rivelato un fatturato elevato e una situazione finanziaria diversa da quella dichiarata. L’azienda aveva quindi ingannato il Fisco presentando dati falsi.

Viareggio (Lucca), 20 marzo 2026 – Per truffare il Fisco simulava che l’azienda fosse in perdita, con un bilancio truccato dai costi gonfiati, mentre le cose stavano in modo ben diverso: l’impresa era in attivo. Il caso è emerso durante i controlli della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di monitoraggio fiscale del polo nautico versiliese; i finanzieri hanno individuato un’impresa che, dopo aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2023, ha presentato nell’ultima annualità perdite per oltre 180.000 euro. I riscontri eseguiti dagli investigatori del Gruppo di Viareggio hanno fatto emergere importanti incongruenze tra il fatturato attivo della società e quello indicato nelle dichiarazioni fiscali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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