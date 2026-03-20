Un nuovo proprietario ha preso le redini della Maceratese e ha dichiarato di aver chiesto alla squadra di ottenere la salvezza. Ha trovato un ambiente segnato da disagio e preoccupazione, e ha sottolineato l’obiettivo di raggiungere questa meta, ritenuta fondamentale per i giocatori, la società e la città stessa. La sua volontà è di riportare tranquillità e obiettivi chiari alla squadra.

"Ho trovato un ambiente scosso, una Maceratese triste e preoccupata. Ho chiesto la salvezza che è importante per giocatori, società e città". Sono le parole di Maurizio Lauro, neo allenatore della Maceratese, al quale è stato affidato il compito di mantenere la categoria e non ha nascosto la sorpresa di come si sia evoluta in negativo la situazione. "Sono stato allo stadio – ricorda – quando i biancorossi hanno battuto il Notaresco, avevo pensato che la situazione stesse volgendo al meglio". E invece sono arrivate due sconfitte, ad Ancona e poi in casa con il Termoli. "Al Carlino – ha detto in conferenza stampa – ho sostenuto prima del match contro il Termoli che la Maceratese è superiore ai molisani ma che se fosse arrivata una sconfitta sarebbe stato un problema perché la squadra si sarebbe trovata in una situazione inaspettata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nasce la Maceratese targata Lauro: "Alla squadra ho chiesto la salvezza"

Articoli correlati

La Maceratese pensa alla Vigor: "La squadra è in buone condizioni"C’è da farsi trovare subito pronti dopo la pausa per le festività natalizie, domenica infatti torna il campionato e la Maceratese inizierà da...

Sabattini a disposizione, Ruani out. Lauro studia la sua MacerateseIl centrocampista Lorenzo Sabattini è tornato ad allenarsi con il gruppo, il giovane portiere Cusion ha lavorato con il preparatore dei portieri...