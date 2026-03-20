Napoli onora Ilaria Alpi | a Scampia l’intitolazione della nuova strada nel segno della verità e della legalità

A Napoli è stata inaugurata una nuova strada a Scampia dedicata a Ilaria Alpi, giornalista del TG3 uccisa a Mogadiscio il 20 marzo 1994 insieme all’operatore Miran Hrovatin. L’intitolazione è avvenuta questa mattina e rappresenta un gesto pubblico per ricordare la figura della giornalista e la sua attività professionale. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità locali e cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina la città di Napoli ha ufficialmente intitolato una strada alla memoria di Ilaria Alpi, la giornalista del TG3 uccisa a Mogadiscio il 20 marzo 1994 insieme all’operatore Miran Hrovatin. La nuova area di circolazione, situata nel quartiere di Scampia (parallelamente a via Bakù e viale della Resistenza), diventa da oggi un presidio simbolico di memoria collettiva in un territorio che prosegue con determinazione il suo percorso di riscatto e rinnovamento urbano. Le dichiarazioni istituzionali La Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica con delega alla toponomastica, Laura Lieto, ha sottolineato il valore politico e sociale della scelta: « È importante l’evento di oggi Scampia per testimoniare la memoria, ma anche l’affetto della nostra città nei confronti di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli onora Ilaria Alpi: a Scampia l’intitolazione della nuova strada nel segno della verità e della legalità Articoli correlati Intitolazione della strada di fronte alla Compagnia Carabinieri di Bibbiena all’Appuntato Carmine Della SalaArezzo, 10 gennaio 2026 – Intitolazione della strada prospiciente la Compagnia Carabinieri di Bibbiena all’Appuntato Carmine Della Sala, in occasione... No alla Mafia, ’Libera’ dagli studenti: "A scuola nel segno della legalità"La Settimana della Legalità, promossa nei giorni prossimi al 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle... Una selezione di notizie su Ilaria Alpi Discussioni sull' argomento Una targa in ricordo di Ilaria Alpi, la giornalista assassinata a Mogadiscio; A Perugia si cerca di riaprire il caso dell'omicidio di Iaria Alpi dopo 32anni: le novità. Napoli celebra Ilaria Alpi: una strada a Scampia dedicata alla giornalistaLa città di Napoli ha voluto rendere omaggio alla memoria di Ilaria Alpi (1961-1994), la giornalista del TG3 assassinata in Somalia, ... msn.com A Napoli ci sarà via Ilaria Alpi: il Comune intitola una strada alla giornalista uccisa in SomaliaL'iniziativa celebra l'impegno civile e professionale di una figura simbolo del giornalismo d'inchiesta italiano, in un’area della città che prosegue il suo percorso di rinnovamento e memoria colletti ... napolitoday.it 32 anni dall'omicidio della nostra collega Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Noi non archiviamo. #Tg3 #IlariaAlpi - facebook.com facebook