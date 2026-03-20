Napoli meno di un anno fa il portale TuttoJuve accostava McTominay all’Inter per 40 milioni di euro

Scott McTominay ha attirato l’attenzione del Napoli dopo il suo trasferimento dal Manchester United, avvenuto due estati fa per 30,5 milioni di euro. Meno di un anno fa, il portale TuttoJuve aveva ipotizzato un possibile trasferimento all’Inter per 40 milioni di euro. Da allora, il centrocampista ha mostrato buone prestazioni con la squadra partenopea.

Scott McTominay ha impressionato al Napoli dopo il suo trasferimento dal Manchester United per 30,5 milioni di euro due estati fa. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dell’Inter, che era interessata ad acquistarlo. L’Inter vedeva in McTominay un elemento ideale per il proprio stile di gioco e ritieneva che potesse avere un ruolo simile a quello che ricopre al Napoli. Il Napoli lo considera un giocatore fondamentale, e non è disposto a trattare il suo prezzo. Uno scippo che lascerebbe non pochi strascichi tra le due tifoserie. Il Napoli non vorrebbe privarsi del centrocampista scozzese, con l’Inter che però potrebbe addirittura offrire 40 milioni, facendo registrare una gustosa plusvalenza per i partenopei. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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