Napoli Lobotka verso la permanenza | niente Juventus futuro blindato

Stanislav Lobotka continuerà a giocare con il Napoli anche nella prossima stagione, escludendo una possibile scelta per la Juventus. La società partenopea ha deciso di blindare il suo futuro, mantenendo il centrocampista slovacco nella rosa. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiarendo che Lobotka non sarà ceduto né in questo mercato né in quelli futuri.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Stanislav Lobotka resta al centro del progetto Napoli. Secondo quanto riportato da TMW, il centrocampista slovacco non si muoverà in direzione Juventus e continuerà la sua avventura in azzurro. TMW sottolinea come il club partenopeo non abbia intenzione di cedere il giocatore in Italia. TMW evidenzia infatti una linea chiara da parte della società. La posizione di De Laurentiis è netta. Secondo TMW, il presidente sarebbe disposto a valutare una cessione solo all’estero. TMW riporta anche la valutazione del giocatore, compresa tra i 15 e i 20 milioni, cifra che però renderebbe difficile trovare un sostituto all’altezza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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