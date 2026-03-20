Il Napoli si prepara a un finale di stagione intenso con partite contro Parma, Lazio e Cremonese. Le date e gli orari sono stati annunciati e le sfide sono considerate decisive per la classifica. La squadra si appresta a affrontare queste tre gare che potrebbero influenzare il suo cammino verso l’obiettivo stagionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il finale di stagione entra nel vivo e il Napoli conosce il proprio destino. Ufficializzati date e orari delle prossime giornate di Serie A, con gli azzurri attesi da un trittico fondamentale per la corsa Champions e per il secondo posto. Il primo appuntamento sarà in trasferta contro il Parma. Gli azzurri scenderanno in campo domenica 12 aprile alle ore 15.00, in una gara da non sbagliare per dare continuità ai risultati. Subito dopo, il Napoli tornerà al Maradona per una sfida delicata contro la Lazio. Il match è in programma sabato 18 aprile alle ore 18. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, calendario decisivo: Parma, Lazio e Cremonese nel mirino Date e orari

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