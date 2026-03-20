La Lega ha ufficializzato il calendario delle prossime giornate di campionato. Il Napoli si sta preparando per affrontare le sfide più importanti della stagione, con tutte le partite programmate nelle prossime settimane. La squadra si concentra sulla preparazione in vista di un ciclo decisivo, che potrebbe influenzare la classifica finale. La programmazione delle gare è ora nota e ufficiale.

Il Napoli si prepara ad affrontare la fase più calda del campionato, quella in cui ogni partita può fare la differenza. La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle prossime tre giornate, dalla 32ª alla 34ª; tocca a mister Conte, adesso, valutare la gestione delle energie dei suoi calciatori. Dalla trasferta di Parma alla Lazio: il programma della 32ª e 33ª giornata. Il Napoli sarà di scena a Parma domenica 12 aprile alle 15:00, nella 32ª giornata di campionato. Una trasferta tutt’altro che scontata: i gialloblu lottano per la salvezza e al Tardini hanno spesso reso la vita difficile alle big. Nella stessa giornata si sfideranno anche anche Milan e Udinese, Como e Inter, e Atalanta e Juve. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, arriva l’ufficialità dalla Lega: il programma delle prossime giornate

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, dopo settimane di silenzi arriva l’ufficialità di Milton Pereyra: dalla FIFA ok al tesseramento

Milan, ufficiali le date e gli orari delle prossime giornate: ecco quando giocano i rossoneriLa Lega Serie A ha finalmente reso noti date e orari delle prossime giornate: ecco quando giocherà il Milan di Massimiliano Allegri

Una raccolta di contenuti su Napoli arriva l'ufficialità dalla Lega...

Discussioni sull' argomento UFFICIALE – Cremonese, esonerato Davide Nicola: a un passo il sostituto; Napoli Basket, sugli esterni arriva Milton Doyle; Napoli prende Milton Doyle dall’Australia: 16 punti a partita nella NBL; Fondazione Domenico Caliendo, ora c’è l’atto del notaio: già raccolti 45mila euro.

Milan-Napoli, arriva l'ufficialità: trasferta vietata ai residenti in CampaniaIl primo vero big match del Napoli in campionato sarà contro il Milan a San Siro, la casa dei rossoneri. Ma a tal riguardo non arrivano certamente delle buone notizie per i partenopei. Come riporta ... msn.com

Epatite A a Napoli, oggi 14 nuovi casi: nei reparti di degenza del Cotugno sono 50 - facebook.com facebook

Epatite A a Napoli, oggi 14 nuovi casi: nei reparti di degenza del Cotugno sono 50 x.com