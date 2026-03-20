Musicultura anima il centro storico con dieci giorni di musica e intrattenimento al Lauro Rossi, dove si svolge la prima fase di audizioni live. Durante questo periodo si registrano numerosi arrivi di visitatori anche fuori stagione, contribuendo ad aumentare il movimento nel cuore della città. La manifestazione si inserisce come uno degli eventi principali a sostenere l’attività nel periodo invernale.

Musicultura si conferma uno dei motori principali del movimento del centro storico nel periodo invernale, grazie ai dieci giorni di musica e intrattenimento in corso al Lauro Rossi con la prima fase di audizioni live. A confermarlo è Aldo Zeppilli, titolare del bar e ristorante Centrale in piazza della Libertà e degli alberghi diffusi Le dimore del Centrale (via Armaroli) e I Mecenati (vicolo Sferisterio): "Le audizioni si confermano un appuntamento fondamentale in città – spiega Zeppilli –. Nei dieci giorni di evento arrivano sei gruppi di artisti ogni serata, oltre ad amici e parenti che li seguono per l’occasione, portando una discreta affluenza tra le vie del centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musicultura rianima il centro: "Tanti arrivi fuori stagione, più giro grazie alle audizioni"

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