Al MArTA di Taranto si tiene un evento che combina musica, teatro e moda, con la partecipazione di un attore e di un designer. La rassegna “Un anno di concerti al MArTA” è promossa dal Museo archeologico e dall’Orchestra della Magna Grecia. L’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative culturali organizzate nel museo tarantino.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue la rassegna “Un anno di concerti al MArTA”, promossa dal Museo archeologico nazionale di Taranto e dall’Orchestra della Magna Grecia, con un evento che unisce musica, teatro e arte. Domenica 22 marzo il programma prevede un incontro tra i racconti sul cibo portati in scena dall’attore pugliese Paolo Sassanelli e l’ispirazione artistica dello stilista Roberto Capucci, protagonista della mostra allestita negli spazi espositivi del museo fino al 12 luglio. Nella Sala “Enzo Lippolis”, Sassanelli sarà accompagnato da Umberto Sangiovanni al pianoforte e Alfredo Ricciardi alle percussioni nello spettacolo “Sono nato con la bocca aperta”, un percorso tra narrazione e musica dedicato alle tradizioni culinarie pugliesi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Musica, teatro e moda al MArTA con Sassanelli e Capucci

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