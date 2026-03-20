Municipio Roma XIV | Stampete Pd passo decisivo per via Selva Nera dopo anni arriva soluzione

Il Municipio Roma XIV ha approvato il progetto per il ripristino e l’ampliamento della rete fognaria in via di Selva Nera, nel tratto tra via Argentera e via di Boccea. Questa decisione segna un passo importante, dopo anni di attese e richieste da parte dei residenti. L’intervento riguarda direttamente le condizioni di questa zona, coinvolgendo cittadini e amministrazione locale.

L’approvazione del progetto per il ripristino e l’ampliamento della rete fognaria in via di Selva Nera, nel tratto compreso tra via Argentera e via di Boccea, “rappresenta una notizia molto importante per il Municipio XIV e per i cittadini che da anni attendono risposte concrete”. Questa dichiarazione proviene da Antonio Stampete, esponente del Partito Democratico e presidente della Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale. Intervento atteso e investimento significativo. “Parliamo di un intervento atteso da circa dieci anni, che finalmente consente di superare criticità storiche legate a una rete fognaria incompleta e realizzata in passato senza una piena presa in carico pubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Municipio Roma XIV: Stampete (Pd), passo decisivo per via Selva Nera, dopo anni arriva soluzione Articoli correlati Roma. Segnalini: dopo anni di attesa verso ripristino rete fognaria Municipio XIVDopo circa dieci anni di attesa, finalmente si procede con la sanatura e l’ampliamento della rete fognaria in via di Selva Nera, nel tratto che va da... Municipio Roma XIV: Fd’I, Pd utilizza centro anziani Monte Mario per propaganda politicaDurante l’odierna seduta della commissione Trasparenza del Municipio Roma XIV, è emerso un fatto che ha dell’incredibile: nei giorni scorsi, presso i...