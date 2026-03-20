Il venerdì del Gran Premio del Brasile 2026 si è appena concluso, segnando il secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Durante la giornata, Marc Marquez ha dichiarato che è difficile determinare il limite di velocità e ha spiegato di aver voluto spingere fin dall'inizio. La sessione ha visto vari piloti impegnati nelle prove libere e nelle qualifiche.

Si è da poco concluso il lungo venerdì del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul circuito di Goiania, al termine delle prequalifiche, la migliore prestazione è stata a sorpresa fatta segnare dalla Honda di Johann Zarco. Il francese si è guadagnato l’accesso alla Q2 di domani con il crono di 1:21.257. Seconda posizione per Marc Marquez (+0.125) che dopo una fase di studio della pista, ancora leggermente bagnata dopo la grande pioggia della mattinata brasiliana. Lo spagnolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha così analizzato la sua prequalifica: “La pista mi è piaciuta. Non è ideale per il mio stile di guida con tante curve ma mi sono sentito bene sia sul bagnato sia sull’asciutto parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Difficile capire dove sia il limite, volevo subito spingere”

Articoli correlati

Leggi anche: MotoGP, primi test in Malesia: Marc Marquez subito davanti. Brutta caduta per Quartararo

Leggi anche: MotoGP, il Mondiale 2026 parte dalla Thailandia. Marc Marquez contro tutti, tutti contro Marc Marquez!

MotoGP Marc Marquez Ducati Lenovo Team

Tutto quello che riguarda Marc Marquez

Temi più discussi: MotoGP, Marc Marquez: Questa stagione sarà più difficile e combattuta; Marc Marquez rivela: Non correrò in MotoGP oltre i 40 anni, non preoccupatevi; MotoGP, Marc Marquez: Io come Rossi in sella fino a 40 anni? Lo escludo!; Marquez riflette sul ritiro: È iniziato il mio ultimo ballo, non correrò fino a 40 anni.

MotoGp: Brasile; Zarco il più veloce nelle prequalifiche, poi Marc Marquez(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Johann Zarco su Honda Lcr ha segnato il miglior tempo nelle prequalifiche della MotoGP a Goiania In Brasile. In una ... sport.tiscali.it

Marc Marquez rivela: Non correrò in MotoGP oltre i 40 anni, non preoccupateviIl futuro di Marc Márquez è ancora scritto sull’asfalto, ma con un orizzonte ben definito. Il fuoriclasse spagnolo, in un’intervista all’agenzia EFE, ha ... oasport.it

26 minuti al termine delle FP1: due Ducati in vetta Bagnaia a un millesimo da Marc Marquez FP1 LIVE tiny.cc/Bra_FP1_Fb #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP x.com

MARC MARQUEZ: “GOIANIA SIMILE A BARCELLONA, PISTA NON ADATTA AL MIO STILE DI GUIDA PER LE CURVE A DESTRA” “Una volta ero uno specialista sui nuovi tracciati. Tipo a Portimão e in Indonesia, non è andata così. Tra i 20/25 anni mi sono a - facebook.com facebook