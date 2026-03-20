MotoGP la pioggia compromette il venerdì di Bezzecchi Zarco stupisce con la Honda Bagnaia supera il taglio

Nel Gran Premio del Brasile 2026, Johann Zarco ha ottenuto il miglior tempo nelle pre-qualifiche, mentre Francesco Bagnaia è riuscito a superare il taglio. La giornata di prove è stata segnata dalla pioggia, che ha complicato le condizioni per tutti i piloti. Bezzecchi ha vissuto un venerdì difficile a causa delle condizioni meteorologiche, mentre Zarco ha impressionato con la Honda, sorprendente tra i favoriti.

Johann Zarco ha realizzato la miglior prestazione assoluta nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, valevole come secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il veterano francese del team LCR ha fatto valere la sua estrema sensibilità in condizioni insidiose, fermando il cronometro in 1’21"257 sulla Honda con gomme slick su un asfalto in buona sostanza asciutto ma leggermente scivoloso per via di alcune gocce di pioggia. La situazione è poi peggiorata in maniera irreversibile verso metà della sessione, bagnando la pista di Goiania e congelando di fatto la classifica. In questo contesto si è esaltato anche il nove volte... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, la pioggia compromette il venerdì di Bezzecchi. Zarco stupisce con la Honda, Bagnaia supera il taglio Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: si parte con Zarco davanti a Mir, Bezzecchi e Di Giannantonio. Bagnaia ottavo Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Honda al top con Mir, Bezzecchi e Bagnaia in top10 Contenuti e approfondimenti su MotoGP la pioggia compromette il... LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: la pioggia mette Bezzecchi fuori dai giochi. Bagnaia si salvaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 1'26685 per Bezzecchi con una moto che fa fatica davvero in uscita dalle curve, chiaramente in condizioni ... oasport.it MotoGP, FP1 in Brasile rinviata per pioggia: si parte sul bagnato a GoiâniaMotoGP torna in Brasile dopo 20 anni: FP1 a Goiânia posticipata per pioggia su un tracciato 'piccolissimo' e tecnico ... it.blastingnews.com