MotoGP Acosta svetta in Brasile su pista umida Bezzecchi risale nel finale delle FP1

Nella prima sessione di prove libere all’Autódromo Internacional de Goiânia, in Brasile, seconda tappa del Mondiale 2026 di MotoGP, Acosta ha ottenuto il miglior tempo su una pista umida, mentre Bezzecchi è riuscito a risalire nel finale. La giornata ha visto diversi piloti impegnati nelle qualifiche, con condizioni meteorologiche che hanno influenzato le performance. La sessione si è conclusa con Acosta in testa e Bezzecchi in crescita.

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere all’Autódromo Internacional de Goiânia, in Brasile, seconda tappa del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito intitolato ad Ayrton Senna, i piloti della massima cilindrata hanno dovuto mettere in pista lo stesso coraggio del mito brasiliano per comprendere il comportamento delle proprie moto e, soprattutto, trovare il giusto feeling in condizioni particolarmente insidiose. La pioggia che ha preceduto l’inizio della giornata ha creato non pochi problemi agli organizzatori, causando ritardi e portando alla decisione di estendere la FP1 a 60 minuti, proprio per consentire ai piloti di prendere confidenza con un tracciato privo di riferimenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Acosta svetta in Brasile su pista umida. Bezzecchi risale nel finale delle FP1 Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez parte forte in FP1 su pista umida, indietro Bagnaia e Bezzecchi Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Acosta svetta in FP1, bene Bezzecchi. Si riparte alle 20.00 Aggiornamenti e notizie su MotoGP Acosta svetta in Brasile su... MotoGP, Acosta è cambiato, KTM anche: il Brasile misurerà la loro forzaMotoGP: A Goiania Pedro arriva da capoclassifica, un territorio mai esplorato prima né da lui né da KTM in MotoGP. Su una pista nuova, il Brasile può dire se questa leadership avrà o meno il reale pes ... gpone.com MotoGP, Acosta: La leadership del campionato? So che forse non è il mio postoMotoGP: E' bello vedere il mio nome in alto, ma non è il nostro obiettivo ed il campionato è una guerra lunga. Il passo avanti lo hanno fatto sia il pilota che la KTM, ma contro Ducati e Aprilia qui ... gpone.com