Chuck Norris, star del cinema d’azione e maestro di arti marziali, è deceduto all’età di 86 anni, come riportano i media. È famoso per aver interpretato film come The Delta Force e Missing in Action e per aver condotto la serie televisiva Walker Texas Ranger. La notizia della sua morte è stata diffusa nelle ultime ore.

Chuck Norris — il leggendario maestro di arti marziali e icona dei film d’azione, noto per pellicole come The Delta Force e Missing in Action e l’amatissima serie Walker Texas Ranger — è morto all’età di 86 anni, secondo quanto riportato dai media. «Ha vissuto la sua vita con fede». La sua famiglia ha confermato che è venuto a mancare giovedì mattina alle Hawaii, diffondendo un comunicato commovente: «È con grande tristezza che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri giovedì mattina. Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi assicuriamo che era circondato dalla sua famiglia e se n’è andato in pace». 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Morto Chuck Norris, star del cinema d’azione, aveva 86 anni

Articoli correlati

Leggi anche: E’ morto Chuck Norris, star dei fim d’azione: l’attore aveva 86 anni

Leggi anche: Chuck Norris è morto, l'attore e campione di arti marziali aveva 86 anni: fu star di ?Walker, Texas Ranger?

Chuck Norris conquista le vette anche a 85 anni

Una raccolta di contenuti su Morto Chuck Norris

Temi più discussi: E’ morto Chuck Norris, star dei fim d’azione: l’attore aveva 86 anni; Addio a Chuck Norris, leggendaria star del cinema d’azione; È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione; Agricoltura, sport e inclusione sociale a Casa Veneto con Coldiretti.

Morto Chuck Norris, l'ultimo post in cui si allenava: «Sono in buona salute». Poi il ricovero d'urgenza alle HawaiiÈ morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. L'interprete ed ex campione del mondo di karate, il 10 marzo ha compiuto 86 anni, nelle scorse ... ilmessaggero.it

Morto Chuck Norris, l'ultimo post in cui si allenava: «Grato per la buona salute»È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. L'interprete ed ex campione del mondo di karate, il 10 ... msn.com

Lutto nel mondo del cinema. È morto all'età di 86 anni Chuck Norris, il campione di arti marziali diventato un'icona del cinema d'azione e protagonista della celebre serie "Walker, Texas Ranger", avversario di Bruce Lee ne "L'urlo di Chen terrorizza anche l'occi - facebook.com facebook

È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione: aveva 86 anni x.com