È stato annunciato il decesso di Chuck Norris, l’attore noto soprattutto per il ruolo di Walker Texas Ranger. La famiglia ha comunicato la notizia, ricordando la lunga carriera e il successo ottenuto nel corso degli anni. Norris è stato una figura iconica nel mondo dello spettacolo, apprezzato per le sue interpretazioni e il suo stile inconfondibile. La sua scomparsa è stata confermata ufficialmente.

Se c’è un nome che ha attraversato generazioni, linguaggi e persino internet senza perdere un grammo di carisma, è quello di Chuck Norris. Attore, artista marziale e simbolo di un’idea di forza quasi “leggendaria”, Norris s i è spento a 86 anni lasciando un segno che va ben oltre il cinema. Dai film d’azione anni ’80 fino ai meme che lo hanno reso immortale online, la sua è stata una presenza costante, capace di reinventarsi senza mai tradire sé stessa. Morto Chuck Norris, il ricordo della famiglia. La notizia della morte di Chuck Norris è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando di stucco fan e appassionati in tutto il mondo. L’attore icona di Walker Texas Ranger era stato ricoverato il 19 marzo in un ospedale delle Hawaii, dove si trovava, ed è morto oggi a 86 anni, circondato dai suoi affetti più cari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto Chuck Norris, l’annuncio della famiglia e l’addio a Walker Texas Ranger

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