Morto Chuck Norris addio alla star americana

È stata comunicata la morte dell'attore americano ed ex campione di karate, che nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii a causa di un malore. La sua scomparsa ha suscitato grande attenzione in tutto il mondo, segnando la fine di una carriera ricca di successi nel cinema e nel settore dello sport da combattimento.

L’attore americano ed ex campione del mondo di karate Chuck Norris è morto. La star nei giorni scorsi ha avuto un malore ed era ricoverato in ospedale alle Hawaii. La notizia è riportata dal sito specializzato Tmz. È deceduto giovedì mattina, secondo quanto comunicato dalla famiglia, che ha dichiarato: “«È con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina (giovedì). Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace». Non sono state precisate le circostanze del malore, se non che si è verificato «nelle ultime 24 ore sull’isola di Kauai». 🔗 Leggi su Open.online

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