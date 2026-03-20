Durante un procedimento legale, sono emerse nuove accuse contro Oppido, che avrebbe intimidito due infermiere presenti in sala operatoria. Le testimonianze descrivono comportamenti aggressivi messi in atto dall’indagato nei confronti delle professioniste, senza che siano stati forniti dettagli sulle conseguenze di tali azioni. La vicenda riguarda anche la morte di Domenico Caliendo, coinvolgendo direttamente le modalità di intervento e le condotte dell’indagato.

Non ha esitato a sfoderare «modalità aggressive» nei confronti di almeno due infermiere presenti in sala operatoria. E lo ha fatto «nel tentativo di intimidire il personale non medico che aveva partecipato all’intervento chirurgico». Una condotta che si sarebbe consumata facendo leva «sulla propria preminenza gerarchica», per giunta nei confronti di quel personale infermieristico che «aveva correttamente posto in essere il proprio lavoro». Sono queste le ultime accuse mosse nei confronti del chirurgo pediatrico Guido Oppido, a leggere la richiesta di interdizione firmata dai pm che indagano sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Una... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morte Domenico Caliendo, nuove accuse: «Così Oppido ha intimidito due infermiere testimoni»

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