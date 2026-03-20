Domani sera alle 20, la compagnia ?finMalta presenta in Italia la coreografia intitolata ‘Mortal heroes’. Lo spettacolo celebra la resilienza e la tenacia attraverso la danza, mettendo in scena un inno all’animo umano. La performance si svolge in un teatro italiano e coinvolge danzatori che interpretano temi di forza e determinazione, offrendo un’esperienza artistica intensa e coinvolgente.

È alla resilienza e alla tenacia dell’animo umano che si ispira la coreografia presentata in prima italiana dalla compagnia?finMalta, domani alle 20.30 e domenica alle 15.30 al teatro Alighieri di Ravenna. ’ Mortal heroes ’, firmata da Sita Ostheimer è un vero e proprio viaggio fra caos e passione, oscurità e luce, fragilità e forza; una lettera d’amore che invita a riflettere sulle modalità con cui gli individui affrontano la fragilità e si rinnovano. La potenza espressiva dei movimenti gioca un ruolo chiave nella coreografia, che si costruisce per ossimori su gesti esplosivi e al tempo stesso delicati, aggressivi ma anche gentili. Le luci di Barnaby Booth e le musiche di Adrien Casalis VIMALA contribuiscono al ritmo dell’opera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Mortal heroes’, quando la danza è un inno alla tenacia

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Ultimo appuntamento con la danza in questa stagione: 21 marzo e 22 marzo ZfinMalta – National Dance Company Mortal Heroes Coreografia:Sita Ostheimer Light design: Barnaby Booth Musiche: Adrien Casalis / VIMALA Costumi: Holly Knowles Assistente: x.com

Ravenna, il 21 e 22 marzo al teatro Alighieri la prima italiana di «Mortal Heroes», lo spettacolo di danza di ZfinMalta - facebook.com facebook