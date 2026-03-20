Sabato 21 marzo 2026 alle 17:15 si gioca Monza-Venezia, con le formazioni ufficiali e i convocati già annunciati. Il Monza cerca una vittoria nel suo ex stadio, mentre il Venezia ha ottenuto sette punti nelle ultime tre giornate, superando i quattro dei padroni di casa nella classifica di Serie B. Sono state pubblicate anche le quote e i pronostici sulla partita.

Nelle ultime tre giornate il Venezia ha conquistato sette punti contro i quattro del Monza e così i lagunari hanno staccato i brianzoli di tre punti nella classifica di Serie B. La questione promozione diretta però non è una corsa a due, ma almeno a tre, visto che il Frosinone è staccato di soli due. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monza-Venezia (sabato 21 marzo 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Stroppa può vincere nel suo ex stadio

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Tutti gli aggiornamenti su Monza Venezia sabato 21 marzo 2026 ore...

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