Monza-Venezia sabato 21 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Sabato 21 marzo 2026 alle 17:15 si svolge la partita tra Monza e Venezia. Negli ultimi tre turni di campionato, il Venezia ha ottenuto sette punti, mentre il Monza ne ha raccolti quattro. Di conseguenza, i lagunari hanno superato i brianzoli di tre punti in classifica di Serie B.

Nelle ultime tre giornate il Venezia ha conquistato sette punti contro i quattro del Monza e così i lagunari hanno staccato i brianzoli di tre punti nella classifica di Serie B. La questione promozione diretta però non è una corsa a due, ma almeno a tre, visto che il Frosinone è staccato di soli due. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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