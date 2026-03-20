A vent’anni dalla sua inaugurazione, il monumento al Tortellino di Castelfranco Emilia torna al centro dell’attenzione. L’associazione La San Nicola, che organizza ogni anno la Sagra del Tortellino Tradizionale, ha recentemente richiesto di riaccendere la fontana del monumento, attirando di nuovo l’attenzione sulla statua e sulla sua presenza in città.

A vent’anni esatti dalla sua inaugurazione, il monumento al Tortellino di Castelfranco Emilia torna a fare parlare di sé e, tramite l’associazione La San Nicola, che organizza annualmente la Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, fa sentire la sua voce. "Il desiderio di La San Nicola – ha scritto infatti in questi giorni l’associazione sulla propria pagina Facebook - e per cui rinnoviamo la richiesta al Comune, è che torni al suo stato originale di fontana ". Il monumento, opera dello scultore Giovanni Ferrari e frutto di uno storico accordo tra La San Nicola e la Dotta Confraternita del Tortellino di Bologna, venne infatti inaugurato come fontana il 13 marzo 2006. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monumento al Tortellino: "Riaccendete la fontana"

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