Monticchiello ‘straniera’ Vento dell’Est e dell’Africa per un grande obiettivo

Monticchiello si distingue per la presenza di una giocatrice straniera che porta in campo influenze provenienti dall’Est e dall’Africa. La sua partecipazione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, alcuni dei quali la indicano come una delle ragioni dei risultati deludenti della nazionale italiana. La sua presenza nel team è ormai consolidata e fa parte del percorso della squadra.

C’è chi la addita come una delle cause dei cronici insuccessi della nazionale italiana. Ma se nel calcio professionistico l’ormai dilagata presenza dei giocatori stranieri è considerata una piaga, in una realtà rurale di duecento abitanti, distante dai grandi centri, è una condizione fondamentale per poter formare una squadra e consente di usare, per una volta a proposito, un termine inflazionato come ‘inclusione’. E’ il caso del Monticchiello che, sportivamente parlando, ha raggiunto un traguardo memorabile: per la prima volta nella loro storia, i ‘leoni’ della Val d’Orcia hanno conquistato, con tre giornate di anticipo, la promozione in Seconda categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monticchiello ‘straniera’. Vento dell’Est e dell’Africa per un grande obiettivo Articoli correlati Manfredi: Vogliamo fare di Napoli Est un grande polo dell’innovazione al servizio della sanità“Stiamo lavorando su questa idea di Napoli est come grande distretto dell’innovazione, luogo di concentrazione, di competenza, e allo stesso tempo... Pioggia, freddo pungente e vento oltre 100 chilometri orari: il maltempo rivoluziona il programma dell'Africa Eco RaceIl pilota romagnolo, navigato da Maurizio Gerini, è in queste ore sulle strade marocchine per portare il Century CR6 al bivacco dove da martedì si...