Montello la sindaca Borali ritira le dimissioni | Troppo alta la posta in gioco per lasciare il campo

La sindaca di Montello, Elvira Borali, ha deciso di ritirare le dimissioni presentate al termine del Consiglio comunale di venerdì 6 marzo e riprende così il suo ruolo di sindaca nel paese. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ora continua a guidare l’amministrazione locale. La sua scelta è stata confermata tramite un annuncio pubblico.

L’annuncio del gruppo consiliare che sostiene la prima cittadina: “Nel cuore della Conferenza dei Servizi sull’inceneritore, indebolire l’amministrazione del paese renderebbe più agevole la realizzazione del progetto” Ora è ufficiale: la sindaca di Montello, Elvira Borali, ritira le dimissioni presentate al termine del Consiglio comunale di venerdì 6 marzo e torna a guidare il ‘suo’ paese. La prima cittadina aveva annunciato il passo indietro quando l’assemblea aveva certificato l’impossibilità per la maggioranza di continuare nella sua azione di governo. Fin da subito, però, Borali aveva avvertito che ci sarebbe stato il tempo (20 giorni, ndr) per tornare suoi suoi passi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Montello, la sindaca Borali si dimette: “Ma ho 20 giorni per ripensarci”Venerdì 6 marzo, il consiglio comunale di Montello si è concluso con le dimissioni della prima cittadina. Crisi a Montello, la mossa a sorpresa dei Comuni vicini: appello per la permanenza della sindaca Borali“Ho 20 giorni per ripensarci e revocare le dimissioni”: l’ex sindaca di Montello, Elvira Borali, lo aveva annunciato a poche ore dal consiglio... Una raccolta di contenuti su Montello la sindaca Borali ritira le... Temi più discussi: Crisi a Montello, la mossa a sorpresa dei Comuni vicini: appello per la permanenza della sindaca Borali; Crisi a Montello, i sindaci del territorio: Garantire continuità amministrativa; Valbondione, Montello, ora anche Sarnico: quei tre sindaci caduti in una settimana. Ma per le elezioni dovranno attendere un anno; Crisi a Montello i sindaci del territorio | Garantire continuità amministrativa. Crisi a Montello, la mossa a sorpresa dei Comuni vicini: appello per la permanenza della sindaca BoraliIn una lettera i primi cittadini di Albano, Bagnatica, Brusaporto, Costa di Mezzate, Gorlago e San Paolo d'Argon la invitano a un ripensamento, nell'ottica di un mantenimento di un fronte compatto all ... bergamonews.it Montello, decade la sindaca Elvira BoraliVenuta meno la maggioranza in aula, il sindaco Elvira Borali ha annunciato le proprie dimissioni, sancendo la fine dell’esperienza amministrativa. Borali era stata eletta alla guida della lista ... ecodibergamo.it Ministro Salvini a Varese per i 200 alloggi ALER tra Montello e San Gallo. Il 20% andrà a forze dell'ordine - facebook.com facebook