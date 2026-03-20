A Pontedera, un monopattino modificato è stato segnalato come una scheggia impazzita nel cuore del centro cittadino. La presenza di veicoli truccati, in particolare di monopattini, sta attirando l’attenzione tra residenti e passanti. La polizia sta verificando le circostanze e le eventuali irregolarità legate a queste modifiche, che rendono i mezzi più veloci del normale.

Pontedera, 16 marzo 2026 – Ogni tempo ha i suoi. trucchi. Non ci riferiamo al make up, ma ai veicoli modificati per farli andare più veloci. Chi non ricorda i motorini 50 che sfrecciavano come dei 125 e, soprattutto, chi non ricorda le multe salatissime. Ecco, ora al posto (o, meglio, insieme) ai motorini ci sono anche i monopattin i. La polizia locale dell’ Unione Valdera ne ha sequestrato uno che viaggiava fino a 60 chilometri orari. Una scheggia impazzita. L’intervento è stato effettuato dagli agenti in pieno centro, dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini, e il guidatore è stato fermato in via Saffi dopo un breve tentativo di fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monopattino truccato: è una scheggia impazzita in pieno centro

Articoli correlati

Monopattino truccato a 100 km/h: fermato minorenne nel centro di MeranoAllarme monopattini elettrici modificati: a Merano un minorenne è stato fermato mentre sfrecciava a oltre 100 km/h con un mezzo dotato di motore da 4.

Leggi anche: In centro col monopattino truccato per sfiorare i 100 km all'ora, multato un giovane

Tutti gli aggiornamenti su Monopattino truccato

Temi più discussi: Ascolta la Callas, poi esce per la messa: a 88 anni travolto e ucciso da un monopattino truccato, guidato da un 13enne; Vincenzo Mazzone travolto e ucciso da un monopattino truccato guidato da un 13enne; Sfreccia in centro a Pontedera con un monopattino truccato: scatta il sequestro; È morto, dopo giorni di agonia non c’è l’ha fatta | L’incidente in strada è stato troppo grave.

Sfreccia in centro a Pontedera con un monopattino truccato: scatta il sequestroUn monopattino elettrico truccato per raggiungere i 60 km/h è stato fermato e sequestrato nei giorni scorsi a Pontedera dalla polizia locale Unione ... gonews.it

A 60 km/h sul monopattino truccato per le vie di PontederaA bordo di un monopattino 'truccato' sfrecciava per le vie del centro di Pontedera (Pisa) ma, a seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini, gli agenti della polizia locale dell'Unione Valdera l ... ansa.it

A 88 anni travolto da un monopattino truccato guidato da un 13enne: morto dopo 8 giorni x.com

SICUREZZA STRADALE A MILANO: SI SCHIANTA COL MONOPATTINO, 31ENNE GRAVISSIMO. UN PERICOLO CHE RIGUARDA ANCHE SAN SIRO Milano, 18 marzo 2026 — Non è successo in via Novara o sotto la Curva Sud, ma potrebbe essere succ - facebook.com facebook