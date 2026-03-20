Monopattini | targa e assicurazione obbligatorie dal 16

Dal 16 maggio, in Emilia-Romagna, diventerà obbligatorio per tutti i monopattini elettrici avere una targa e un’assicurazione. La normativa riguarda chi utilizza questi mezzi nelle strade e nelle aree pubbliche della regione. La modifica si applica a tutti i monopattini in circolazione, senza eccezioni, e mira a regolamentare meglio il loro utilizzo.

Dal 16 maggio, la circolazione dei monopattini elettrici in Emilia-Romagna cambierà radicalmente con l’obbligo di targa e assicurazione. Questo provvedimento, frutto della riforma del Codice della Strada avviata a dicembre 2024, trasforma il piccolo mezzo di mobilità urbana in un veicolo soggetto alle stesse regole degli autoveicoli. Il decreto pubblicato nella Ufficiale stabilisce che ogni proprietario ha sessanta giorni per adeguarsi alla nuova normativa prima della scadenza definitiva. La burocrazia si semplifica grazie al Portale dell’automobilista, accessibile tramite Spid o carta d’identità elettronica. L’impatto sulla mobilità dolce emiliana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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