Mondo ATA questa settimana parliamo di | la valutazione del servizio misto assistente e collaboratore scolastico nelle graduatorie 24 mesi Iscriviti gratuitamente

Questa settimana in Mondo ATA si affronta il tema della valutazione del servizio misto per assistenti e collaboratori scolastici nelle graduatorie di 24 mesi. La newsletter è rivolta a chi lavora nel settore, a chi è in graduatoria e a chi desidera inserirsi. Viene fornita una panoramica aggiornata sulle modalità di valutazione e sui criteri adottati per la definizione delle posizioni.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatorie ATA 24 mesi, aggiornamento 2026: il servizio da assistente vale ancora per il collaboratore scolastico?Atteso in primavera l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, dette anche di prima fascia, utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle... Contenuti utili per approfondire Mondo ATA questa settimana parliamo di... Temi più discussi: Mondo ATA, questa settimana parliamo di: la valutazione del servizio misto assistente e collaboratore scolastico nelle graduatorie 24 mesi Iscriviti gratuitamente; Scuola, contratto verso la firma: 143 euro in più; Posizioni economiche ATA 2026: chiuso il monitoraggio sugli assenti, si attende la data delle prove suppletive; Insegnanti, scatta la mobilità: rischio fughe al Meridione. Inaugurata XXV Settimana di lingua italiana nel mondo in PoloniaSi è aperta a Varsavia la XXV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, svolta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e dedicata quest'anno al tema Italofonia: lingua ... ansa.it Italia nel mondo, la Settimana della Lingua Italiana in SerbiaSi tiene dal 2001 nella seconda metà di ottobre a ogni latitudine. La Settimana della Lingua Italiana nel mondo, organizzata dalla rete diplomatico-consolare e dagli Istituti Italiani di Cultura in ... tg24.sky.it JULIO CORTÁZAR — Il gioco del mondo - facebook.com facebook Questa sera, invece, siamo nel mondo dei Paperi x.com