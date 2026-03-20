Mondiali indoor sfuma il sogno finale di Zenoni | quinto posto d’orgoglio in batteria

Durante i mondiali indoor di Torun, la 27enne atleta di Ranica non è riuscita a qualificarsi per la finale dei 1500 metri, chiudendo al quinto posto nella sua batteria. La gara si è svolta venerdì 20 marzo e ha visto il suo tentativo di accedere alla fase decisiva sfumare in una competizione molto intensa e di alto livello.

ATLETICA. Venerdì 20 marzo a Torun (Polonia) la 27enne di Ranica non riesce a centrare il pass per l’atto decisivo dei 1500 in una qualificazione d’altissimo livello. Prova coraggiosa di Marta, in finale l’altra azzurra Cavalli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Articoli correlati Ludovica Cavalli vola in finale nei 1500 ai Mondiali indoor! Zenoni eliminata con pochi rimpiantiLudovica Cavalli centra il grande obiettivo della vigilia e stacca il pass per la finale dei 1500 metri ai Campionati Mondiali indoor di atletica... Leggi anche: Zenoni-Mondiali, atto secondo: Marta cerca gloria indoor in Polonia Una raccolta di contenuti su Mondiali indoor Temi più discussi: Mondiali indoor, sfuma il sogno finale di Zenoni: quinto posto d’orgoglio in batteria; Europei Indoor: Italia 8 volte in finale per l'oro con squadre e mixed team; Mondiali Indoor Live: Ludovica Cavalli e Federico Riva in finale nei 1500!. Mondiali indoor, sfuma il sogno finale di Zenoni: quinto posto d’orgoglio in batteriaVenerdì 20 marzo a Torun (Polonia) la 27enne di Ranica non riesce a centrare il pass per l’atto decisivo dei 1500 in una qualificazione d’altissimo livello. Prova coraggiosa di Marta, in finale l’altr ... ecodibergamo.it Mondiali indoor live: Ludovica Cavalli e Federico Riva in finale nei 1500!TORUN – sessione serale dei Campionati Mondiali Indoor di Torun. Tocca alle batterie dei 1500, sia maschili che femminili, con l’accesso in finale solo dei primi 3 piazzati. Nella prima serie dei 1500 ... msn.com Nella sessione serale dei mondiali di atletica indoor l’Italia vince la prima medaglia con Andy Diaz, oro nel salto triplo“. L’azzurro: “Dopo i successi di Antonelli e Sinner non potevo essere da meno!” Siamo forti facebook Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di atletica: l'azzurro conferma il titolo del 2025 x.com