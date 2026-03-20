Mondiali indoor Riva vola e vuole una medaglia | delusione Arese

Federico Riva ha partecipato ai Mondiali indoor di atletica a Torun, in Polonia, dimostrando una buona forma nei 1500 metri. La sua performance ha attirato l’attenzione, con l’atleta che punta a conquistare una medaglia. La gara si è svolta nel fine settimana, coinvolgendo numerosi atleti di diverse nazioni. In provincia di Arese, Riva è stato protagonista di una prova che ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati.

Federico Riva è una delle grandi speranze dell’Italia ai Mondiali indoor di atletica, che sono iniziati a Torun, in Polonia, e animeranno tutto il weekend. Grande prova di Riva che al debutto questa sera ha dettato legge. Ha fatto benissimo nella batteria dei 1500 metri, illuminando l’intera pista. Il 25enne romano non ha fatto mancare la grande sapienza tattica che sempre più spesso sta caratterizzando le sue competizioni. Ha gestito al meglio il percorso e poi ha concluso una grande accelerazione finale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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