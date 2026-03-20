Durante i Mondiali indoor, un’atleta italiana si prepara a gareggiare nei 60 metri, puntando a ottenere risultati sorprendenti. Con un tempo di 6”99, ha stabilito il miglior risultato mondiale dell’anno e si presenta con un atteggiamento più rilassato rispetto al passato, dichiarando di voler semplicemente divertirsi e di sentirsi diversa rispetto alle competizioni precedenti.

Proprio a Torun, il 22 febbraio, ha infranto il muro dei 7” nei 60 (6”99), quinta europea a riuscirci. Ha così migliorato per la settima volta il record italiano (partendo dal 7”19 di Marisa Masullo del 1983). Nelle finali della stagione è imbattuta. Ho corso la distanza otto volte in totale alle media di 7”06, con tre successi in altrettante tappe Gold del World Indoor Tour. Zaynab Dosso scrive pagine di storia dell’atletica italiana e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sabato, ai Mondiali indoor, insieme a quel prodigio di Kelly Doualla, dopo un bronzo e un argento, sarà tra le favorite al titolo. Ci è richiesto il professionismo: posturologo, nutrizionista, chiropratico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiali indoor, la nuova Dosso a caccia di meraviglie nei 60: "Sono cambiata, voglio divertirmi"

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