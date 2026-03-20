Ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia, l’atleta ucraina ha conquistato il primo oro con un salto in alto di 2.01 metri. Nel frattempo, tra gli uomini, Ceccarelli, Randazzo e Coiro sono stati promossi alle semifinali dei 60 metri. La competizione è iniziata con diverse qualificazioni e si prepara a proseguire con le successive fasi.

È ucraino il primo di 27 ori dei Mondiali indoor di Torun, in Polonia. Nella mattinata di gare che apre la rassegna, lo conquista Yaroslava Mahuchikh con 2.01 nell’alto. Vani, poi, i tre tentativi a 2.06. La 24enne di Dnipro lo aggiunge a uno olimpico, uno mondiale all’aperto e uno al coperto, due europei outdoor e tre in sala. È lei la regina della specialità. In una gara con tutte le migliori presenti, si assegnano tre argenti: con 1.99 vanno all’australiana Nicola Olyslagers, vincitrice degli ultimi due titoli, alla 20enne serba Angelina Topic, figlia d’arte e alla ritrovata ucraina Yuliia Levchenko. In casa italiana, in attesa della finale del triplo con Andy Diaz e Andrea Dallavalle (il via alle 19. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiali indoor, il primo oro è ucraino: Mahuchikh 2.01 in alto. Ceccarelli, Randazzo e Coiro promossi

Articoli correlati

Atletica, Coiro promossa con il miglior tempo ai Mondiali Indoor. Mahuchikh oro, Ceccarelli e Randazzo avanzanoA Torun (Polonia) sono incominciati i Mondiali Indoor 2026 di atletica, l’evento più importante della stagione al coperto.

Ceccarelli e Randazzo promossi in semifinale ai Mondiali Indoor. Anthony e Bromell impressionano sui 60 metriL’Italia ha incominciato in maniera convincente la propria avventura ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, iniziati oggi nell’impianto di Torun...

Contenuti e approfondimenti su Mondiali indoor

Temi più discussi: Atletica: Pellicoro convocata per i Mondiali Indoor di Torun, in gara sugli 800; Atletica, Mondiali indoor: Battocletti e Furlani guidano un'Italia che sogna in grande; Mondiali Indoor: Apre Dester, Occhio a Falocchi; Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Leonardo Fabbri nel getto del peso.

Diretta Mondiali atletica indoor 2026 | Streaming video Rai: programma e finali Day 1 (oggi venerdì 20 marzo)Diretta Mondiali atletica indoor 2026 streaming video Rai oggi venerdì 20 marzo: ecco programma e finali del primo giorno della rassegna iridata. ilsussidiario.net

Alessandra Bonora firma il personale ai Mondiali Indoor e scala le gerarchie italiane dei 400. Klaver in luceAlessandra Bonora ha deciso di interpretare in maniera non ordinaria la propria batteria dei 400 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, scattando con ... oasport.it

TORUN CI SIAMOOOOOOOO Sono 26 gli azzurri ai Mondiali indoor in Polonia… E 12 gareggiano oggi! È già un’edizione da record per Kelly Doualla: è la più giovane italiana di sempre in una competizione iridata di atletica! Forza #ItaliaTeam! #Worl - facebook.com facebook

Bonora quinta italiana di sempre 52.20 nei 400 ai Mondiali indoor di Torun, primato personale: purtroppo non basta per accedere alla semifinale #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com