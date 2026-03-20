Mondiali indoor di Torun mattina Day 1 | Coiro vince la batteria degli 800 Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60
Nella prima mattina dei Mondiali indoor di Torun, Coiro si è aggiudicata la batteria degli 800 metri con il miglior tempo di 1:59.87, nonostante la febbre. Ceccarelli e Randazzo sono stati qualificati per le semifinali dei 60 metri, passando per soli tre millesimi. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti o sorprese significative.
L’ottocentista romana si qualifica nonostante la febbre con 1:59.87, miglior tempo del primo turno. Gli sprinter azzurri passano per tre millesimi. Bonora fuori nei 400 ma record personale a 52.20. Dester si ritira per infortunio La prima mattinata dei Mondiali indoor di Torun regala all’Italia tre qualificati in semifinale e una prestazione di carattere straordinaria. La protagonista assoluta è Eloisa Coiro, che vince la propria batteria degli 800 metri in 1:59.87 nonostante la febbre degli ultimi giorni avesse ritardato la sua partenza di due giorni: l’azzurra era arrivata in Polonia soltanto alla vigilia della gara. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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