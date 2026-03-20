Mondiali indoor di Torun mattina Day 1 | Coiro vince la batteria degli 800 Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60

Nella prima mattina dei Mondiali indoor di Torun, Coiro si è aggiudicata la batteria degli 800 metri con il miglior tempo di 1:59.87, nonostante la febbre. Ceccarelli e Randazzo sono stati qualificati per le semifinali dei 60 metri, passando per soli tre millesimi. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti o sorprese significative.