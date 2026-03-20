Mondiali atletica indoor 2026 al via oggi | orari e dove vederli

Oggi a Torun, in Polonia, iniziano i Mondiali di atletica indoor 2026, che si protrarranno fino a domenica 22 marzo. Le competizioni coinvolgono atleti provenienti da diversi paesi e prevedono l’assegnazione di 27 titoli iridati. Le gare sono trasmesse in diretta e si svolgono presso il centro sportivo locale, con numerosi eventi programmati nei tre giorni di competizione.

Prendono il via oggi 20 marzo a Torun, in Polonia, i Mondiali di atletica indoor 2026. Le gare andranno avanti fino a domenica 22 marzo per assegnare 27 titoli iridati. Il programma prevede 27 discipline per tre giorni di gare che vedranno gli atleti confrontarsi nelle principali specialità dell’atletica al coperto: dalle prove di velocità agli ostacoli, dal mezzofondo ai salti e ai lanci, fino alle prove multiple e alle staffette. La squadra azzurra. L’Italia si presenta all’appuntamento con una squadra ambiziosa: 26 gli azzurri convocati – 13 uomini e 13 donne – il numero più alto di sempre per la Nazionale ai Mondiali indoor. Tra i protagonisti più attesi Mattia Furlani, campione del mondo in carica nel salto in lungo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali atletica indoor 2026 al via oggi: orari e dove vederli Articoli correlati Mondiali atletica indoor 2026: tutti gli italiani in gara giorno per giorno. Orari esatti e dove vederli in tvAl netto di eventuali rinunce in extremis, saranno 26 gli azzurri impegnati a Torun da venerdì 20 a domenica 22 marzo per i Campionati Mondiali... Mondiali atletica indoor 2026 oggi (20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si... Campionati Italiani U18 Indoor 2026 | 400m M | Vince Riccardo Mereu Aggiornamenti e notizie su Mondiali atletica Temi più discussi: Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Calendario Mondiali atletica indoor 2026: programma, orari, tv, streaming. Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVELa stagione indoor di atletica si chiude a Torun con i Campionati del mondo indoor 2026: scopri tutti i risultati aggiornati in tempo reale. olympics.com Mondiali atletica indoor 2026 oggi (venerdì 20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si preannuncia ... oasport.it L’azzurro Dario Dester si ritira dopo tre prove ai Mondiali indoor di Torun per un problema all’adduttore Forza Dario #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com TORUN CI SIAMOOOOOOOO Sono 26 gli azzurri ai Mondiali indoor in Polonia… E 12 gareggiano oggi! È già un’edizione da record per Kelly Doualla: è la più giovane italiana di sempre in una competizione iridata di atletica! Forza #ItaliaTeam! #Worl - facebook.com facebook