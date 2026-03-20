Mondiali 2026 | YouTube trasmette le prime 10? e partite

La FIFA ha annunciato un accordo con YouTube per trasmettere in modo prioritario le partite dei Mondiali 2026. La piattaforma video ospiterà le prime dieci partite del torneo, offrendo agli spettatori un accesso diretto e gratuito alle immagini di queste gare. L’intesa prevede anche la diffusione di contenuti esclusivi legati all’evento, ampliando così le modalità di fruizione per gli appassionati di calcio.

La FIFA ha siglato un accordo storico che trasformerà YouTube in una piattaforma preferenziale per i Mondiali del 2026. Per la prima volta nella storia della competizione, le partite non saranno visibili solo in televisione, ma anche in streaming diretto sulla rete di Google. L’evento si svolgerà tra il Canada, il Messico e gli Stati Uniti, dal 11 giugno al 19 luglio, offrendo un accesso ibrido mai prima. Questa novità cambia radicalmente le abitudini di visione: i broadcaster ufficiali potranno trasmettere in live streaming i primi dieci minuti di ogni gara direttamente sui canali YouTube dedicati. Oltre all’avvio dei match, sarà possibile seguire l’integrale di alcune selezioni di partite, senza limitarsi a semplici estratti promozionali o brevi clip come quelli tipici delle reti sociali verticali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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