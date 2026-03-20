molestava ragazza di 17 anni 43enne allontanato da benevento

Un uomo di 43 anni di Benevento è stato allontanato dalla città e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento dopo aver molestato ripetutamente una ragazza di 17 anni da settembre scorso. Le autorità hanno preso provvedimenti in seguito alle segnalazioni riguardanti comportamenti indesiderati e molesti nei confronti della giovane. La vicenda è stata gestita dalle forze dell'ordine.

Molestava da tempo e ripetutamente dallo scorso mese di settembre una ragazza di diciassette anni e per questo a un uomo di 43 anni di Benevento è stato imposto il divieto di avvicinamento alla minorenne e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, con la prescrizione di mantenere una distanza di almeno mille metri e il divieto di dimora nel comune capoluogo. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, al termine delle indagini della Polizia di Stato. Le condotte persecutorie dell'indagato - si legge in una nota a firma di Gianfranco Scarfò, procuratore... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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