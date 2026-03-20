Modena non solo Massolin Quanti giocatori rivalutati

A Modena, oltre a Massolin, ci sono altri giocatori che sono stati rivalutati durante questa stagione. Nonostante le oscillazioni di rendimento, la squadra ha saputo valorizzare i talenti emergenti e quelli cresciuti nel settore giovanile, portandoli in prima linea e mettendoli a confronto con il campionato. La stagione ha evidenziato la capacità del club di scoprire e promuovere giovani promesse.

Pur nei suoi alti e bassi, se c’è una cosa che il Modena ha saputo fare con buonissima capacità in questa stagione è mostrare in vetrina i talenti scoperti e quelli coltivati in casa. Lo scorcio di campionato nel quale Massolin ha messo in campo le sue qualità hanno già fruttato la cessione record all’Inter ma stando ai valori economici calcolati dal sito Transfermarkt.it non è l’unico calciatore che ha visto crescere il proprio il prezzo. Partiamo dall’ultimo ’arrivato’, Samuel Wiafe, protagonista a Chiavari e contro lo Spezia con due prestazioni molto interessanti e si trattavano delle prime in serie B per il ragazzo nemmeno diciottenne. Secondo il noto sito, il suo valore si potrebbe aggirare già intorno ai 2 milioni di euro in questo momento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena, non solo Massolin. Quanti giocatori rivalutati Articoli correlati Un Modena più pratico che estetico. Il doppio attaccante esalta Massolindi Alessandro Troncone Ad Andrea Sottil è giusto allinearsi quando chiede al Modena di essere più ’sporco’, in determinati momenti della stagione è... Leggi anche: Massolin Inter, i nerazzurri piombano sul centrocampista: pronta l’offerta al Modena Tutto quello che riguarda Modena non solo Massolin Quanti... Temi più discussi: La punizione di Busio, la firma di Massolin e non solo Serie BKT; Donadoni: A Modena con la squadra anti-Monza. Servono intensità e determinazione; Bellemo al posto di Bandinelli, solo panchina per Massolin: le ufficiali di Modena - Spezia; Modena - Mantova in Diretta Streaming | DAZN IT. Modena, non solo Massolin. Quanti giocatori rivalutatiLa rosa a disposizione di Sottil raggiunge un valore di 35 milioni di euro. Con il francese sono tanti altri ad aver attirato l’attenzione: da Nieling a Wiafe. sport.quotidiano.net Modena, crescere e diventare grandi: Samuel Wiafe e l’esordio da titolare in B a diciassette anniNella sconfitta di Chiavari c'è una grande notizia per il Modena: a soli 17 anni arriva l'esordio da titolare per Samuel Wiafe. gianlucadimarzio.com Castelvetro di Modena ritrova la sua scacchiera! Storia, tradizione e bellezza in un unico luogo. A Castelvetro, dove gli abitanti del piccolo centro modenese eletto da poco tra i Borghi più Belli d’Italia x.com Lo strazio dei famigliari e le urla di dolore della figlia di Murat Tafciu, l'operaio di 53 anni residente a Cavezzo morto questa mattina nel cantiere a Palazzo Boschetti in centro a Modena. Il cordoglio del sindaco e le reazioni dei sindacati - facebook.com facebook