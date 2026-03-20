Mobilità insegnanti di religione 2026 27 domanda dal 21 marzo | cartacea via PEC

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026, che stabilisce le modalità e i tempi per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica nell’anno scolastico 20262027. La domanda di trasferimento potrà essere presentata a partire dal 21 marzo 2026, esclusivamente in forma cartacea tramite PEC.