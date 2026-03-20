Mobilità insegnanti di religione 2026 27 domanda dal 21 marzo | cartacea via PEC
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026, che stabilisce le modalità e i tempi per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica nell’anno scolastico 20262027. La domanda di trasferimento potrà essere presentata a partire dal 21 marzo 2026, esclusivamente in forma cartacea tramite PEC.
Con l’Ordinanza ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 20262027. A differenza del personale docente, ATA ed educativo, la procedura si svolge in modalità cartacea. L'articolo Mobilità insegnanti di religione 202627, domanda dal 21 marzo: cartacea via PEC. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Mobilità docenti, ATA, personale educativo, insegnanti di Religione Cattolica: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aggiornato la pagina dedicata alla procedura per il 2026/27. x.com