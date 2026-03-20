Mobilità docenti 2026 quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici Scolastici AGGIORNATO

Gli Uffici Scolastici hanno pubblicato i file aggiornati relativi alla mobilità dei docenti per il 2026, indicando i posti disponibili dopo i pensionamenti. Le liste forniscono informazioni sulle cattedre e le sedi in cui sarà possibile effettuare trasferimenti o assegnazioni. Gli insegnanti interessati possono consultare i dati per pianificare le proprie scelte di trasferimento. La pubblicazione rappresenta un passo importante per chi desidera conoscere le opportunità future.

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