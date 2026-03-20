Mobilità docenti 2026 27 | chi può presentare domanda i vincoli il passaggio di ruolo LO SPECIALE

Per l'anno scolastico 202627, le procedure di mobilità dei docenti prevedono che chi desidera trasferirsi, passare di ruolo o di classe di concorso possa presentare domanda secondo le regole stabilite. Sono previsti vincoli specifici e diverse possibilità di passaggio, tra cui il passaggio di ruolo e il passaggio da posto di sostegno a posto comune. La procedura coinvolge diversi aspetti tecnici e criteri di assegnazione.

Mobilità docenti per l'anno scolastico 202627: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto comune. L'articolo Mobilità docenti 202627: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti utili per approfondire Mobilità docenti Temi più discussi: Mobilità docenti 2026/2027: Tempi previsti, chi può fare domanda e modalità presentazione; Mobilità personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2026/27, pubblicata l'Ordinanza con modalità e scadenze per le domande; Mobilità 2026/27: cambiano le deroghe ai vincoli. Figli fino a 14 anni, escluso il ricongiungimento al genitore over 65; Mobilità 2026, novità deroghe: sì per figlio fino ai 14 anni, no genitore ultra65. Domanda dal 16 marzo per i docenti, ATA date da confermare. Mobilità 2026 docenti, ATA e personale educativo: le date ufficiali. Ecco l’ordinanza + la NotaOrdinanza n. 44 del 12 marzo 2026 per la mobilità di docenti, ATA e personale educativo per l'a.s. 2026/27. Tutte le info ... orizzontescuola.it Mobilità docenti 2026: quante preferenze si possono indicare, come caricare gli Allegati. LE RISPOSTE AI QUESITIMobilità docenti per l'anno scolastico 2026/27: tutte le operazioni spiegate dalla sindacalista Roberta Vannini di UIL Scuola Rua. orizzontescuola.it Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti Cosa sapere per scegliere con consapevolezza e un "pizzico di fortuna". x.com Mobilità docenti 2026: cattedre vacanti dopo le cessazioni [Aggiornato al 19 Marzo] Leggi qui: https://www.scuolalink.it/mobilita-docenti-2026-cattedre-vacanti-dopo-le-cessazioni-in-aggiornamento - facebook.com facebook