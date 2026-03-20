Mobilità 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Consulenza di gruppo solo 5 posti

Una consulenza di gruppo per la mobilità 2026 è disponibile con un massimo di cinque partecipanti. Si rivolge a docenti che devono presentare domanda di trasferimento o passaggio di ruolo e sono preoccupati di commettere errori nella compilazione. La sessione si concentra sull’assistenza concreta per evitare errori che potrebbero compromettere la partecipazione.

Sei un docente che deve richiedere il trasferimento o il passaggio di ruolocattedra e temi di commettere errori nella compilazione della domanda? Hai ragione a prestare attenzione: anche un dettaglio mancante o errato può compromettere la tua partecipazione. Per questo Orizzonte Scuola Plus ha attivato un servizio di consulenza online dedicato, pensato per accompagnarti in ogni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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